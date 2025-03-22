В Ашхабаде состоится показ документального фильма «Металлический хлеб»

27 марта в 18:30 Французский институт в Ашхабаде приглашает на просмотр документального фильма Pain Métallique («Металлический хлеб») киргизского режиссера Чингиза Нарынова.

Фильм снят в 2015 году в сотрудничестве с Rhizome, Lyon Capital TV, Citylab (KIR).

Героиня фильма – пенсионерка Таня, жительница небольшого города Майлуу-Суу на юге Кыргызстана. Городок возник в 1945 году вокруг уранового завода. Добыча иссякла, заводы закрылись, жители уехали. Но Таня осталась, ежедневно добывая свой «металлический хлеб».

Показ фильма будет идти на русском языке с английскими субтитрами.