Более 142 тысячам первоклассников Туркменистана будут вручены ноутбуки Bilimli

В Туркменистане в Международный год мира и доверия планируется обеспечить ноутбуками марки Bilimli 142 тысячи 698 учащихся, которые будут приняты в первый класс в 2025-2026 учебном году. Об этом доложила на заседании Правительства вице-премьер Б.Ораздурдыева.

В настоящее время изучены технические характеристики ноутбуков марки Bilimli, а также получены сертификаты стандартов их качества.

В Туркменистане доброй традицией стало вручение ноутбуков от имени Президента Туркменистана первоклассникам общеобразовательных школ страны.

В данном контексте Б.Ораздурдыева представила на рассмотрение главы государства соответствующее предложение.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру провести соответствующую работу, связанную с вручением ноутбуков в подарок ученикам первых классов общеобразовательных школ страны, сообщает ТДХ.