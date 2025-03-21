Церемония инаугурации Александра Лукашенко состоится 25 марта

Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь объявила официальную дату инаугурации вновь избранного Президента. Церемония вступления в должность Александра Лукашенко состоится 25 марта.

Согласно информации, предоставленной БЕЛТА, процедура принесения Присяги Президента будет проведена в торжественной обстановке. На церемонии будут присутствовать члены Президиума Всебелорусского народного собрания, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, а также судьи Конституционного и Верховного судов.

Конституция Республики Беларусь предусматривает, что церемония инаугурации должна состояться не позднее двух месяцев со дня избрания Президента.