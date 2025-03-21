Президент Туркменистана помиловал 321 осужденного в честь Ночи всемогущества
В пятницу, 21 марта, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Кабинета Министров в цифровом формате, на котором рассматривались актуальные вопросы государственной жизни.
В ходе заседания секретарь Госсовета безопасности, председатель Комиссии по подготовке предложений по вопросам гражданства и помилования при Президенте Туркменистана Б.Гундогдыев представил доклад о результатах работы Комиссии по помилованию осужденных в честь священного праздника Гадыр гиджеси (Ночь всемогущества), сообщает TDH.
Выслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов, следуя традициям милосердия, подписал Указ о помиловании 321 гражданина страны, отбывающего наказание в местах заключения.
Глава государства поручил председателю Комиссии совместно с руководителями правоохранительных органов организовать своевременное освобождение помилованных лиц и их возвращение к семьям.
Обращаясь к помилованным гражданам, Президент Туркменистана выразил пожелание, чтобы они добросовестно трудились, преданно служили Родине и наслаждались плодами своего труда.