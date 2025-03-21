Посол Туркменистана в Турции назначен одновременно послом в Эфиопии

Согласно указу Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова от 20 марта 2025 года, Ишангулыев Мекан Аннамухаммедович, занимающий должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Турецкой Республике (город Анкара), назначен одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Федеративной Демократической Республике Эфиопия, сообщает TDH.

Указ был подписан Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым 20 марта 2025 года, Ашхабад.​​​​​​​​​​​​​​​​