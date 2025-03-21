Посол Туркменистана в Исламабаде встретился с новым министром нефти Пакистана

На днях посол Туркменистана в Исламабаде Атаджан Мовламов встретился с федеральным министром нефти Пакистана Али Первайз Маликом.

Поздравив министра с недавним назначением, туркменский дипломат выразил уверенность в дальнейшем развитии энергетического сектора Пакистана под его руководством.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, в том числе совместные проекты и возможности для развития взаимовыгодных инициатив.

Атаджан Мовламов проинформировал министра о ходе строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) в Афганистане.

Стороны подчеркнули важность укрепления связей между двумя странами, учитывая значительный потенциал для сотрудничества в сфере энергетики, сообщается на сайте туркменского посольства в Пакистане.