Посол Туркменистана в Беларуси посетил Минский автомобильный завод

Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Республике Беларусь, Постоянный полномочный представитель Туркменистана при уставных и других органах СНГ Назаргулы Шагулыев посетил Минский автомобильный завод (МАЗ) в составе делегации представителей стран СНГ. Об этом сообщается на сайте туркменского посольства в Минске.

Визит, организованный Исполнительным комитетом СНГ, был направлен на укрепление сотрудничества в сфере автомобилестроения.

Делегатам были продемонстрированы последние модели грузовых автомобилей, разработанные МАЗом для эксплуатации в различных климатических условиях, а также новые модели городских и междугородних автобусов с энергоэффективными двигателями и комфортабельными салонами.

Также были показаны спортивные грузовики МАЗ, известные своим участием в ралли «Дакар». Эти машины являются наглядной демонстрацией высокого уровня надежности и технологичности белорусского автопрома, что представляет интерес и для Туркменистана в контексте развития транспортной инфраструктуры, отмечает источник.

Руководство МАЗа провело встречу с постпредами стран СНГ, в ходе которой посол Назаргулы Шагулыев отметил заинтересованность Туркменистана в изучении передового опыта белорусских коллег в области автомобилестроения и выразил готовность к развитию сотрудничества.

В свою очередь, руководство МАЗа выразило заинтересованность в поставках своей техники в страны СНГ и развитии долгосрочного партнерства.