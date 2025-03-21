МИД Туркменистана и ФСЭГ обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с Генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамедом Хамелем о перспективах вступления Туркменистана в эту международную организацию. Встреча состоялась 20 марта 2025 года, в ходе которой стороны обменялись мнениями по вопросам присоединения Туркменистана к ФСЭГ, сообщает МИД Туркменистана.

В рамках переговоров были затронуты вопросы текущей ситуации на мировых энергетических рынках и возможности расширения взаимодействия по линии профильных организаций и структур. Собеседники подчеркнули наличие значительного потенциала для развития эффективного партнерства в газовой сфере.

Туркменская сторона выступила с инициативой организации тренингов и семинаров с участием экспертов ФСЭГ, что может способствовать укреплению технического сотрудничества между сторонами.

Рашид Мередов также пригласил представителей ФСЭГ к активному участию в мероприятиях, организуемых Туркменистаном в рамках Международного года мира и доверия.

Стороны выразили уверенность, что итоги Международной конференции «Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития» придадут значительный импульс дальнейшему расширению сотрудничества в энергетическом секторе.

По завершении встречи участники выразили надежду на дальнейшее укрепление связей между Туркменистаном и Форумом стран-экспортеров газа.