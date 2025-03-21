Как добраться до «Nowruz ýaýlasy» жителям Ашхабада в праздничные дни

Ранее мы сообщали о запуске пригородного маршрута №72 «Автокомбинат — Türkmeniň Ak öýi — Автокомбинат» в связи с проведением Международного дня Новруз 21-22 марта 2025 года в местечке «Nowruz ýaýlasy» в Ак-Бугдайском этрапе Ахалского велаята.

Для того чтобы воспользоваться данным маршрутом, жителям Ашхабада необходимо добраться до автокомбината, расположенного по улице Атамурата Ниязова, который является конечной точкой многих автобусных маршрутов города Ашхабад. Расстояние от автокомбината до местечка «Nowruz ýaýlasy» составляет около 25 км, а время поездки может занять в районе 30 минут.

Для получения дополнительной информации пассажиры могут обратиться по телефонам: +99361493495 и 44-35-20.