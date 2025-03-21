В Посольстве Туркменистана в Москве прошла встреча с послом Ирландии

В Посольстве Туркменистана в Российской Федерации прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Ирландии в Туркменистане (с резиденцией в Москве) Джулианом Эндрю Клэром.

Как сообщается на сайте туркменского диппредставительства, в ходе переговоров акцент был сделан на возможностях взаимодействия миссий двух стран при решении стоящих перед ними внешнеполитических задач.

Также был рассмотрен вопрос об организации и взаимном участии в мероприятиях на текущий год. В этой связи стороны обсудили план мероприятий Посольства Туркменистана, разработанный в целях реализации деятельности в рамках Международного года мира и доверия и празднования 30-летия нейтралитета Туркменистана.

В соответствии с планом ряд важнейших мероприятий предстоит провести в ближайшее время, отмечает источник.