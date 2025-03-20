Финтех-компания Colvir Software Solutions проводит образовательные буткемпы в Ашхабаде

2025 год становится знаковым для Colvir Software Solutions — ведущего разработчика автоматизированных банковских систем. Компания отмечает 25-летие, из которых 17 лет успешно работает в Туркменистане, внедряя современные IT-решения в банках и поддерживая цифровую трансформацию страны.

Компания активно развивает IT-сообщество в Туркменистане. В 2024 году Colvir Software Solutions провела две банковских конференции, запустила серию вебинаров по финансовым технологиям и организовала выступления на международных форумах Hi-Tech Turkmenistan и Turkmentel.

В 2025 году Colvir расширяет образовательные инициативы. В марте стартовала серия интенсивных курсов Colvir Camp по востребованным банковским технологиям. Продолжается эксклюзивная серия вебинаров для банковских специалистов Туркменистана, которые также имеют доступ к вебинарам Colvir для других стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и др.

В рамках годовой программы запланированы конференции для представителей банков, почтовых служб и государственных учреждений, посвященные трендам и решениям в сфере цифровизации. Кроме того, будут реализованы образовательные инициативы для развития IT-потенциала молодежи Туркменистана.

Образовательный цикл открыл Colvir Camp ERP, прошедший 10-14 марта в Ашхабаде. Этот пятидневный буткемп для специалистов отделов кадров и бухгалтерии банков посвящен глубокому изучению ERP-системы Colvir. Программа сочетает теорию, практические кейсы и демонстрацию функционала системы.

Участники из Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана и ГКБ «Дайханбанк» отметили, что обучение позволит им эффективнее работать с операциями банка. Эксперт Алексей Солуянов подчеркнул: «Для участников буткемпа мы подготовили показ и обучение по основным модулям продукта Colvir ERP. Специалисты банков Туркменистана не только досконально изучат тонкости отдельных задач и настроек, но и смогут перейти на качественно новый уровень работы с системой, поймут ее структуру и взаимодействие с другими банковскими продуктами. Отдельно хочу отметить, что все участники курса очень активны, мотивированы на получение знаний, обладают высоким уровнем дисциплины и ответственности за результат».

2025 год обещает стать периодом активного обмена опытом, расширения знаний и технологического развития. Colvir Software Solutions, поддерживая цифровую трансформацию Туркменистана, продолжит свою работу по внедрению современных технологий в финансовые организации и созданию эффективных цифровых платформ.

О компании

Компания Colvir Software Solutions основана в Великобритании в 2000 году и специализируется на разработке, внедрении и поддержке комплексных интегрированных решений для автоматизации финансовой и хозяйственной деятельности банков, почт, предприятий и государственных финансовых институтов.

Компания работает в Туркменистане с 2008 года, и сегодня её IT-решения используют 80% банков страны. Более 90% банковских финансовых потоков обслуживаются продуктами компании. Среди ключевых целей Colvir: экономический рост, создание банковского экспертного сообщества и развитие современных платежных инструментов.