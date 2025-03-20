Туркменистан принял участие в торжественном праздновании Новруза в штаб-квартире ЮНЕСКО

В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялось торжественное празднование Новруза, в котором Туркменистан выступил одним из организаторов международного мероприятия. Праздник, включенный в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества как многонациональная номинация, объединил представителей двенадцати стран, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Торжественное мероприятие было организовано совместными усилиями постоянных представительств при ЮНЕСКО: Туркменистана, Азербайджана, Афганистана, Кыргызстана, Казахстана, Ирана, Ирака, Индии, Узбекистана, Пакистана, Таджикистана и Турции.

Открыл празднование председатель организационного комитета, постоянный представитель Кыргызстана при ЮНЕСКО, посол Садык Шер-Нияз. В своем выступлении он подчеркнул духовное значение Новруза, его универсальные ценности мира и солидарности, а также роль праздника как символа национальной идентичности, передаваемой из поколения в поколение.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО Син Цюй отметил особую значимость Новруза, который был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2009 году и объединяет народы многих стран.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, присоединившаяся к мероприятию, поздравила участников с праздником, подчеркнув, что Новруз символизирует обновление, надежду и пробуждение природы. После выступления она ознакомилась с праздничными столами, включая туркменские национальные угощения.

В культурной программе мероприятия были представлены национальные музыкальные и танцевальные номера от стран-организаторов, а на больших экранах транслировались видеоролики о новрузовских традициях каждой страны, в том числе о богатых традициях празднования Новруза в Туркменистане.

Завершилось мероприятие праздничным ужином, где гости смогли отведать национальные блюда всех двенадцати стран-участниц.