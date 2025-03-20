Туркменистан поддерживает проведение саммитов в Узбекистане

Сегодня состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого были обсуждены возможности углубления традиционного межгосударственного сотрудничества, успешно развиваемого все эти годы на двусторонней и многосторонней основе, сообщается на сайте TDH.

Тепло поприветствовав друг друга, лидеры двух государств, прежде всего, обменялись поздравлениями по случаю наступающего праздника – Новруз-байрамы, адресовав наилучшие пожелания братским народам двух стран.

Национальный Лидер туркменского народа отметил, что Новруз с древних времён олицетворяет обновление природы и укрепление связей между людьми. В этом светлом празднике переплетаются обычаи и традиции разных народов, демонстрируя их стремление к миру, единству и процветанию.

Как подчёркивалось, сегодня этот праздник обретает особый смысл, поскольку идеалы и ценности, заложенные в его основу, востребованы в современном мире как никогда прежде.

«Мы отмечаем Новруз-байрамы в Международный год мира и доверия с твёрдой уверенностью в том, что туркменский и узбекский народы согласно мудрым заветам своих предков, сплотившись, и далее будут идти плечом к плечу по пути укрепления братства, дружбы и добрососедства», — сказал Председатель Халк Маслахаты.

Поблагодарив Шавката Мирзиёева за большой личный вклад в упрочение отношений между Туркменистаном и Республикой Узбекистан, Национальный Лидер туркменского народа с удовлетворением констатировал, что сегодня двусторонние связи активно развиваются по самому широкому спектру направлений.

Главным фактором такой динамики, по убеждению Гурбангулы Бердымухамедова, является открытый, доверительный и конструктивный политический диалог, установившийся на высшем государственном уровне. Именно встречи и контакты руководителей и лидеров двух государств служат мощными импульсами к дальнейшему углублению туркмено-узбекского стратегического партнёрства.

Такая эффективная форма межгосударственного взаимодействия даёт свои ощутимые политические результаты не только в двустороннем сотрудничестве, но и в многосторонних форматах, где Туркменистан и Узбекистан вместе активно работают и продвигают общие цели.

«Мы полностью поддерживаем проведение в этом году в Узбекистане Саммитов «Центральная Азия — Европейский Союз» и «Центральная Азия — страны Залива», а также Консультативной встречи глав государств Центральной Азии», — подчеркнул Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, выразив уверенность в совместной плодотворной работе над подготовкой и проведением на высоком уровне вышеуказанных международных мероприятий.

Остановившись на предстоящей 4 апреля в Самарканде встрече глав центрально-азиатских государств и руководителей Европейского Союза, Председатель Халк Маслахаты напомнил, что в своём недавнем интервью телекомпании «Евроньюс» подчеркнул значимость этого первого Саммита такого уровня в контексте дальнейшего развития сотрудничества нашего региона с Европой.

В данной связи была выражена готовность к совместной работе над повесткой дня форума, его программой и документами, которые предполагается принять по результатам встречи в верхах. Так, сейчас туркменские и узбекские дипломаты и специалисты активно