Сердар Бердымухамедов принял министра энергетики Турции Байрактара

Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарсланом Байрактаром, прибывшим в страну для участия в Международной конференции «Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития», сообщает TDH.

В ходе встречи Байрактар передал главе государства приветствия от Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и отметил, что Турция придает большое значение укреплению сотрудничества с Туркменистаном.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что итоги международного форума придадут импульс расширению межгосударственного сотрудничества в энергетическом секторе.

Стороны подчеркнули, что туркмено-турецкие отношения являются основой для успешной реализации приоритетных задач в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. В настоящее время Турция является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Туркменистана.

Глава государства подтвердил готовность Туркменистана к дальнейшей активизации партнерства с Турцией в энергетической сфере. Одним из важнейших вопросов были названы поставки туркменского газа в Турцию и далее в другие заинтересованные государства.

Президент также отметил, что строительство электростанции комбинированного цикла создаст возможность для экспорта туркменской электроэнергии через Каспийское море в соседние страны, включая Турцию.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии межгосударственного сотрудничества на благо двух братских народов.​​​​​​​​​​​​​​​​