Делегация ЕБРР посетила Туркменистан для разработки новой стратегии на 2026-2030 годы

Делегация Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с Управляющим директором департамента финансовых учреждений Франсисом Малижем посетила Туркменистан в начале марта для определения направлений новой страновой стратегии на 2026-2030 годы. В ходе визита состоялись встречи с высокопоставленными правительственными чиновниками и руководителями ведущих финансовых институтов страны.

Делегация ЕБРР прибыла по приглашению заместителя главы Кабинета Министров и Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова. Основной целью визита стало изучение потребностей банковского сектора Туркменистана и определение новых направлений сотрудничества с ведущими финансовыми институтами страны.

В рамках визита были проведены встречи с заместителем министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой, заместителем главы Кабинета Министров Ходжамырат Гелдымурадовым, Председателем Центрального банка Тойлы Мяликовым, членами правления Союза промышленников и предпринимателей, а также руководителями крупнейших банков страны — Рысгал, Туркменвнешэкономбанк, Сенагат, Туркмено-Турецкий, Туркменбаши и Халк Банк.

Визит завершился круглым столом, на котором Франсис Малиж представил инструменты ЕБРР для работы с банками-партнерами, включая передачу современных банковских практик, совместное финансирование проектов, предоставление целевых кредитных линий и содействие в установлении корреспондентских отношений за рубежом. Особое внимание было уделено инструментам торгового финансирования, которые могут снять необходимость предоплаты при осуществлении экспортно-импортных операций.

По словам главы представительства ЕБРР в Туркменистане Эрика Ливни, визит высокопоставленной делегации знаменует открытие новой страницы в отношениях между ЕБРР и Туркменистаном. Результаты переговоров станут основой для разработки новой страновой стратегии ЕБРР на 2026-2030 годы.

Сотрудничество Туркменистана с ЕБРР продолжается с 1992 года. За это время Банк профинансировал более 80 проектов на общую сумму свыше 350 миллионов долларов США, преимущественно направленных на развитие частного предпринимательства в стране.