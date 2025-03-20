Гурбангулы Бердымухамедов встретился с главой «Çalyk Holding»

Сегодня Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с председателем совета управляющих группы компаний «Çalyk Holding» Ахметом Чалыком, сообщает TDH.

В ходе встречи Ахмет Чалык проинформировал о строительных работах, выполняемых компанией в Туркменистане, и выразил признательность за созданные возможности для реализации важных проектов. Он также поздравил руководство и народ Туркменистана со священным месяцем Ораза и наступающим праздником Новруз.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что рад видеть турецкого бизнесмена в рамках проходящей в столице Международной конференции «Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития».

Стороны обсудили значимую роль международных конференций и выставок в ознакомлении с новыми достижениями науки и техники, а также в развитии торгово-экономических отношений. Было подчеркнуто, что реализуемые в Туркменистане социально-экономические программы и благоприятный инвестиционный климат создают возможности для наращивания взаимодействия.

Отмечалось, что компания «Gap Inşaat», входящая в «Çalyk Holding», ввела в эксплуатацию в Ашхабаде в октябре 2024 года Международный научно-клинический центр физиологии и Международный оздоровительно-реабилитационный центр, что демонстрирует укрепление отношений между Туркменистаном и Турецкой Республикой.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что масштабная работа в рамках Государственной программы «Saglyk» способствует развитию сферы здравоохранения в соответствии с лучшей мировой практикой, и выразил уверенность, что турецкая компания продолжит применять в своей деятельности новые технологии и инновационное оборудование.

В завершение встречи стороны пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.​​​​​​​​​​​​​​​​