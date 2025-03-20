В Туркменистане прошел форум по межрегиональному экономическому сотрудничеству

В столице Туркменистана состоялась международная конференция «Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития», приуроченная к 30-летию постоянного нейтралитета страны. Мероприятие, проходившее в Торгово-промышленной палате Ашхабада, было отмечено участием Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, сообщает TDH.

Форум собрал представителей высшего руководства Туркменистана, включая Председателя Меджлиса и заместителей Председателя Кабинета Министров. Среди международных участников присутствовали представители государственных структур и крупных компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана и Султаната Оман, а также делегаты международных организаций, финансовых институтов и дипломатических представительств.

В ходе конференции было зачитано поздравление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, в котором глава государства подчеркнул значимость данного мероприятия для обеспечения экономической стабильности в регионах Центральной и Южной Азии, эффективной реализации энергетических, транспортных и логистических проектов, а также наращивания инвестиционных возможностей.

Президент Туркменистана выразил уверенность, что конференция станет важной площадкой для обмена опытом по обеспечению устойчивого развития всех отраслей экономики стран региона, внедрению современных инноваций и обсуждению инвестиционных возможностей.

Основными темами обсуждения стали вопросы межрегионального экономического сотрудничества, которое имеет стратегическое значение для обеспечения устойчивого развития. Участники форума рассмотрели перспективы совместных проектов в таких областях, как торговля, энергетика, транспорт и экология.

Особое внимание было уделено созданию современной системы устойчивых транспортно-коммуникационных коридоров и энергетической безопасности, что является приоритетом для Туркменистана в контексте достижения Целей устойчивого развития.