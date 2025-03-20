В Ашхабаде стартовал тренинг CADAP по подготовке тренеров

Сегодня в Ашхабаде в рамках Программы по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP) стартовал двухдневный тренинг для тренеров по использованию ранее разработанных Руководств по проведению профилактических мероприятий.

Руководства включают в себя мероприятия, направленные на уязвимые группы населения, в основном, женщин и молодежь. Особое внимание уделяется созданию концепции компьютерных программ по обучению и повышению осведомленности молодежи об опасностях психоактивных веществ.

В ходе тренинга будут представлены как образовательные программы, так и обучение тренеров их внедрению.

Данные руководства были разработаны в ходе совместной работы экспертов из Польского национального центра профилактики наркомании и туркменских представителей от секторов здравоохранения, образования, внутренних дел и неправительственных организаций.