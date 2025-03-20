В Ашхабаде состоялась рабочая встреча по обсуждению климатической отчетности

19 марта в Ашхабаде прошла рабочая встреча на национальном уровне по обсуждению климатической отчетности в рамках обязательств Туркменистана по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и Парижскому соглашению по климату.

Встреча проходила в рамках проекта «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе», реализуемого при координации ПРООН совместно с Министерством охраны окружающей среды страны.

Обязательства по РКИК ООН и Парижскому соглашению имеют универсальные рамки для отчетности о действиях стран по борьбе с изменением климата, основой которых являются Национальные сообщения по РКИК ООН и Определяемые на Национальном Уровне Вклады (ОНУВ) по Парижскому соглашению. При этом прозрачность по отчетности является фундаментальным принципом РКИК ООН, включая подотчетность, взаимное доверие и информированное принятие решений между сторонами конвенции, сообщается в пресс-релизе ПРООН.

Целью проведения данной Рабочей встречи стало обсуждение подготовленных при поддержке Программы Развития ООН (ПРООН) и Программы ООН по Окружающей Среде (ЮНЕП) совместно с ведомствами Туркменистана Первого обновленного Двухгодичного доклада (ДД1/BUR1), и Первого Двухгодичного доклада по транспарентности (ДДТ1/BTR1).

Также на встрече был рассмотрен процесс завершения подготовки Четвертого Национального сообщения (НС4/NC4) Туркменистана об изменении климата для РКИК ООН. Важным итогом обсуждения на национальном уровне стало начало процесса обновления Определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ / NDC 3.0) и других вопросов в рамках выполнения страной РКИК ООН и Парижского соглашения по климату.

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Туркменистан утвердил Определяемый на Национальном Уровне Вклад (ОНУВ) 12 мая 2022 года, а затем представил его в Секретариат РКИК ООН в соответствии с обязательствами по Парижскому соглашению об изменении климата и рекомендациями статьи 4.4 Соглашения. Текущий ОНУВ как стратегический документ в области изменения климата был разработан и в настоящее время реализуется в тесном сотрудничестве с ПРООН в Туркменистане.