В Ашхабаде прошла встреча в память об иранской поэтессе Парвин Этесами

В Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади 17 марта состоялась встреча, посвящённая творчеству иранской поэтессы Парвин Этесами.

В мероприятии, организованном совместно с Культурным центром Исламской Республики Иран в Туркменистане, приняли участие представители Посольства ИРИ, руководитель, преподаватели и учащиеся Культурного центра, а также преподаватели и студенты ТНИМЯ по специальности персидский язык.

Выступавшие на мероприятии отметили, что произведения выдающихся писателей и поэтов туркменского и персидского народов, пронизанные идеями гуманизма, нравственности и философскими размышлениями, на протяжении истории служили духовным мостом между народами. Было подчёркнуто, что знакомство с культурными ценностями способствует укреплению взаимопонимания и дружбы между народами, а также развитию межкультурного диалога.

15 марта в Иране отмечается День памяти Парвин Этесами – поэтессы, занявшей особое место в персидской литературе благодаря своему своеобразному художественному стилю. Было подчеркнуто воспитательное значение стихотворений Парвин Этесами, которые отличаются гармоничным сочетанием простого языка и глубоких философских тем, благодаря чему они понятны самым разным слоям общества.

Представитель Культурного центра ИРИ отметил, что благодаря непрерывному творчеству Парвин Этесами в персидской литературе был заложен новый художественный стиль.

В настоящее время творчество поэтессы высоко ценится не только в Иране, но и во всём мире – её имя стало символом преданности и женской литературы. Многие её стихотворения, отличающиеся простотой языка, нравственным содержанием и просветительской ценностью, изучаются в школах в качестве литературных примеров, а её именем названы многочисленные учебные и культурные центры.