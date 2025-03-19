19 марта в Ашхабаде состоится заседание комитета Международного бюро выставок

19 марта в Ашхабаде состоится заседание Административно-бюджетного комитета Международного бюро выставок (МБВ), сообщает МИД Туркменистана.

Заседание послужит площадкой для рассмотрения финансовой и административной повестки дня МБВ и укрепит роль Туркменистана в международном выставочном сообществе.

Туркменистан является членом Административно-бюджетного комитета МБВ на период 2024–2025 годы.

Страна активно участвует во всемирных и специализированных смотрах в соответствии с реализуемой «Концепцией развития международной выставочной деятельности Туркменистана на 2024–2025 годы».

Для участия в заседании в Ашхабад прибыл Генеральный секретарь МБВ Димитри Керкентзес. Напомним, что сегодня он встретился с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества.