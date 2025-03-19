Туркменистан и телеканал TRT Avaz обсудили развитие партнерства на системной основе

Сегодня посол Туркменистана в Турецкой Республике М.Ишангулыев провел переговоры с руководителем телеканала TRT Avaz Юджелем Кылычкая.

Отметив позитивную динамику развития сотрудничества, стороны высказались за дальнейшее расширение партнерства на системной основе. Об этом сообщается в пресс-релизе туркменского диппредставительства в Турции.

В связи с тем, что в Туркменистане и за его пределами намечены к проведению мероприятия международного значения в честь Международного года мира и доверия и 30-летия нейтралитета страны, стороны обсудили подготовку специальных телепередач и тематических рубрик.