ПРООН в Туркменистане провела образовательную сессию по гендерному равенству и здоровью

В здании ООН в Туркменистане прошла первая образовательная сессия «Гендерное равенство: путь к миру и доверию» из серии, посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом, отмечаемому в мире 24 марта.

Сессия была организована Программой развития ООН (ПРООН) для студентов Международного университета гуманитарных наук и развития для изучения взаимосвязи ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие» и ЦУР 5 «Гендерное равенство».

Эксперты ПРООН представили информацию о влиянии гендерного неравенства на доступ к здравоохранению, в частности, в области профилактики и лечения туберкулеза, о передовой международной практике и усилиях ПРООН по интеграции гендерных аспектов в здравоохранение в Туркменистане, а также о роли молодежи в содействии инклюзивным решениям для улучшения доступа к медицинским услугам.

Студенты активно участвовали в интерактивных дискуссиях и групповых упражнениях, обменивались мнениями о значении гендерного равенства в различных аспектах здравоохранения, анализировали реальные жизненные ситуации для выявления гендерных барьеров в лечении туберкулеза и неинфекционных заболеваний, разрабатывали собственные инициативы по продвижению гендерно-чувствительного здравоохранения, начиная от кампаний по повышению осведомленности до рекомендаций по политике.

Интеграция гендерных аспектов в политику и практики здравоохранения имеет большое значение для улучшения результатов общественного здравоохранения.

Участники встречи обрели более глубокое понимание того, почему учет гендерных аспектов имеет решающее значение в здравоохранении и как они сами могут способствовать созданию более справедливой и доступной системы здравоохранения для всех, сообщается в пресс-релизе ПРООН.