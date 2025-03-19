Президент Туркменистана обсудил сотрудничество с главой Международного бюро выставок​​​​​​​​​​​​​​​​

Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Генерального секретаря Международного бюро выставок Димитрия Керкентзеса. Как сообщает TDH, в ходе встречи гость выразил заинтересованность Международного бюро выставок в расширении традиционных отношений с Туркменистаном. Он также особо отметил высокий организационный уровень выставки, проводимой в Ашхабаде по случаю 17-летия создания Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил твердую уверенность в том, что визит Генерального секретаря Димитрия Керкентзеса внесет вклад в дальнейшее укрепление сотрудничества между Туркменистаном и Международным бюро выставок.

В ходе встречи было отмечено, что развитие сотрудничества с авторитетными международными организациями является одним из основных направлений внешней политики Туркменистана. При этом был подчеркнут результативный характер налаженного сотрудничества между Туркменистаном и Международным бюро выставок. Собеседники отметили важное значение международных выставок в развитии торгово-экономических отношений, мировой экономической деятельности и взаимовыгодного сотрудничества.

Также, было отмечено, что в Туркменистане осуществляется программная работа по расширению международного торгово-экономического сотрудничества. В соответствии с «Концепцией международной выставочной деятельности Туркменистана на 2024-2025 годы», важное значение придается развитию эффективных отношений с Международным бюро выставок. Туркменистан, являясь членом Международного бюро выставок, активно участвует во всемирных и специализированных выставках, проводимых в различных странах.

Президент Сердар Бердымухамедов в беседе с Керкентзесом отметил, что Туркменистан примет активное участие во Всемирной выставке «ЭКСПО-2025», которая пройдет в апреле этого года в городе Осака, и выразил пожелания ее успешного проведения. Международное бюро выставок выступает организатором этого мероприятия.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана и в будущем проводить выставки международного значения, нацеленные на всеобщее развитие, укреплять эффективные отношения в этом направлении, и пожелал Генеральному секретарю Международного бюро выставок успехов в его деятельности.​​​​​​​​​​​​​​​​