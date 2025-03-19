Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор с Валентиной Матвиенко

Сегодня состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, сообщает TDH.

В ходе беседы Гурбангулы Бердымухамедов выразил благодарность спикеру верхней палаты Парламента РФ за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и стратегического партнёрства между Туркменистаном и Российской Федерацией.

Валентина Матвиенко поблагодарила за высокую оценку её деятельности и поздравила Председателя Халк Маслахаты с наступающим праздником Новруз. Она подтвердила приверженность России курсу на углубление доверительных и взаимовыгодных контактов между народами двух государств.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы туркмено-российского сотрудничества, отметив ключевую роль парламентариев в развитии межгосударственного диалога. Особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей в сферах образования, науки, здравоохранения и культуры.

Национальный Лидер туркменского народа пригласил российскую делегацию принять участие в конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей», которая состоится 29 марта и будет организована Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В завершение телефонного разговора собеседники выразили уверенность, что высокий уровень взаимопонимания будет и далее служить прочной основой для развития конструктивного партнёрства между двумя странами.​​​​​​​​​​​​​​​​