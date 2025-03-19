Главы торгово-промышленных палат Тульской области и Туркменистана обсудили перспективы сотрудничества

В ходе международного форума IFT 2025 «Инвестиции в будущее Туркменистана» прошла встреча между президентом Тульской торгово-промышленной палаты Андреем Шестаковым и председателем ТПП Туркменистана Мергеном Гурдовым.

Международный форум IFT 2025 представляет собой новую площадку для объединения международного бизнес-сообщества с целью обмена опытом, развития кооперационных связей и реализации совместных проектов.

Как сообщается на странице в соцсети Андрея Шестакова, перед встречей с главой ТПП Туркменистана Андрей Шестаков провел переговоры с торговым представителем Российской Федерации в Туркменистане Андреем Хрипуновым. В ходе этих переговоров обсуждались особенности ведения бизнеса в стране, основные направления и перспективы расширения деловых связей.

Встреча с председателем ТПП Туркменистана Мергеном Гурдовым, была направлена на установление контактов и определение путей дальнейшего взаимодействия. Стороны обсудили направления, представляющие интерес для бизнеса обеих стран.

По информации от Тульской ТПП, в палате есть предприятия и предприниматели, заинтересованные в сотрудничестве с туркменскими партнерами. Предполагается, что данное взаимодействие может привести к реализации конкретных проектов в будущем.

Международный форум IFT 2025 завершает свою работу сегодня.