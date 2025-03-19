Глава МИД Туркменистана и генсек Международного бюро выставок обсудили развитие партнерства

Сегодня в Ашхабаде министр иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова провел переговоры с Генеральным секретарём Международного бюро выставок (МБВ) Димитри Керкентзесом. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В числе перспективных направлений сотрудничества названы проведение семинаров по отдельным дисциплинам в области выставочной деятельности, взаимодействие по организации павильонов Туркменистана на международных выставках, осуществление взаимных визитов на различных уровнях и другое.

Вместе с тем был дан обзор выполнения «Дорожной карты по расширению сотрудничества между Туркменистаном и Международным бюро выставок на 2023–2025 годы».

Особый акцент был сделан на теме участия Туркменистана во Всемирной выставке EXPO 2025 в городе Осака, Япония.

В завершение участники высказали убеждённость, что совместные мероприятия будут способствовать расширению международного взаимодействия, дальнейшей интеграции Туркменистана в мировое выставочное пространство.