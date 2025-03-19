В 2025 году Туркменистан планирует привлечь $11,5 млрд инвестиций

Туркменистан успешно выполнил план по привлечению иностранных инвестиций на 110% в 2024 году, освоив 11 миллиардов долларов США. Об этом заявил заместитель министра финансов и экономики Туркменистана П. Ягшиев во время выступления на международном форуме по привлечению инвестиций в частный сектор «Инвестиции в будущее Туркменистана».

В своем выступлении П. Ягшиев отметил, что темп роста ВВП страны в 2024 году составил 6,3%, при этом доля инвестиций в общем объеме экономики превысила 17,6%. На 2025 год правительство Туркменистана планирует увеличить объем привлекаемых инвестиций до 11,5 миллиардов долларов США.

Согласно представленным данным, 65,6% запланированных инвестиций будут направлены на проекты производственного назначения. При этом 32,9% всех инвестиций планируется освоить через частный сектор, а 9,7% — за счет иностранных инвесторов.

Особое внимание в выступлении было уделено развитию частного сектора экономики. По прогнозам, в 2025 году доля негосударственного сектора в ВВП страны (без учета топливно-энергетического комплекса) достигнет 71,6%.

Замминистра подчеркнул, что в Туркменистане создана соответствующая нормативно-правовая база для формирования благоприятного инвестиционного климата. В стране действуют законы «Об инвестиционной деятельности в Туркменистане», «Об иностранных инвестициях», «О гарантиях защиты иностранных инвестиций и доходов», а также законы о предприятиях, акционерных обществах, свободных экономических зонах и государственно-частном партнерстве.

В настоящее время Туркменистан имеет 67 действующих соглашений с другими странами, регулирующих инвестиционную деятельность, в том числе 28 соглашений о взаимном поощрении и защите инвестиций и 39 соглашений об избежании двойного налогообложения.

В завершение своего выступления П. Ягшиев пригласил всех участников форума на Инвестиционный форум Туркменистана, который планируется провести в сентябре этого года в Ашхабаде. Официальные приглашения будут направлены по дипломатическим каналам всем заинтересованным сторонам.

Международный форум проходит в рамках празднования 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана в Год международного мира и доверия.