В Туркменистане проведен учебный курс ВОЗ по диагностике и лечению вирусного гепатита B

В Ашхабаде с 12 по 13 марта консультантом Европейского регионального бюро ВОЗ (ЕРБ/ВОЗ), профессором Александром Нерсесовым проведен учебный курс «Диагностика и лечение вирусного гепатита B в соответствии с рекомендациями ВОЗ и национальным протоколом».

Курс был организован страновым офисом Всемирной организации здравоохранения в Туркменистане и направлен на повышение квалификации медицинских работников страны в их усилиях по борьбе с вирусным гепатитом B.

Мероприятие проходило в режиме видеоконференции в Лечебно-профилактическом центре инфекционных заболеваний. В нем приняли участие врачи-специалисты по диагностике и лечению вирусных гепатитов лечебно-профилактического Центра инфекционных болезней Дирекции центров инфекционных болезней, врачи ПМСП, врачи-инфекционисты велаятских учреждений, педагоги кафедры инфекционных болезней Государственного медицинского университета имени М.Гаррыева.

Обучение охватывало ключевые аспекты гепатита B, диагностику, классификацию и лечение, с особым акцентом на ведение хронических случаев, беременность, особые группы пациентов и гепатит D.

Данный учебный курс был разработан для того, чтобы поделиться с медицинскими работниками актуальными знаниями и передовыми методами диагностики и лечения вирусного гепатита B в соответствии с рекомендациями ВОЗ и национальными протоколами.

Повышение квалификации медицинских работников будет способствовать улучшению результатов лечения пациентов и укреплению усилий Туркменистана по контролю и борьбе с вирусным гепатитом, сообщается в пресс-релизе ВОЗ.