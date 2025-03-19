Банк «Рысгал» усилит поддержку инвестпроектов частного сектора в Туркменистане

Председатель правления Акционерного коммерческого банка «Рысгал» (АКБ «Рысгал») Сердар Гурбандурдыев заявил, что банк продолжит активно поддерживать инвестиционные проекты частного сектора в Туркменистане, предоставляя льготное финансирование. Об этом он сообщил в ходе международного форума «Инвестиции в будущее Туркменистана», посвященного привлечению инвестиций в частный сектор.

По его словам, правительство страны создает благоприятные условия для предпринимателей, а АКБ «Рысгал» играет важную роль в развитии малого и среднего бизнеса в Туркменистане. Банк направляет средства на финансирование экспорта, импортозамещающих проектов, аграрного сектора, промышленности и строительства. Кроме того, в рамках сотрудничества с международными финансовыми институтами, такими как Европейский банк реконструкции и развития и Исламская корпорация по развитию частного сектора, «Рысгал» расширяет поддержку туркменских предпринимателей.

Гурбандурдыев также отметил, что внедрение инновационных банковских технологий остается в приоритете, а АКБ «Рысгал» продолжает работу по созданию современных цифровых сервисов для клиентов.