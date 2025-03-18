Фотография сына Илона Маска с Трампом стала популярной в интернете

Фотография четырехлетнего сына самого богатого человека в мире Илона Маска по имени X Æ A-Xii (Экс Эш Эй-Твелв) с президентом США Дональдом Трампом вызвала широкий резонанс в интернете.

На фотографии, размещенной в сети в прошлую пятницу, X Æ A-Xii и президент Трамп идут по Южной лужайке Белого дома в направлении вертолета «Marine One». Пользователи интернета не смогли остаться равнодушными к этому снимку и поделились своими мнениями, сообщает «caliber.az» со ссылкой на издание «Men’s Journal». Отец мальчика, бизнесмен Илон Маск, также не смог пройти мимо фотографии, разместив эмодзи, выражающий восхищение, и написав: «Это счастливая фотография».

Фотографию, размещенную на аккаунте «Tesla Owners Silicon Valley», за 14 часов просмотрели более 54 миллионов человек.

X Æ A-Xii уже несколько раз ранее бывал в Белом доме со своим отцом. Маск является главным советником Трампа. Однако, как отмечается в сообщении, мать мальчика Граймс не одобряет такого пристального общественного внимания к своему четырехлетнему сыну.