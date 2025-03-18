Ученые ускорили цветение шафрана в два раза с помощью инновационной технологии

Ученые из Саудовской Аравии разработали новый метод выращивания шафрана, который может значительно снизить стоимость одной из самых дорогих пряностей в мире. Ученым удалось сократить период цветения растения вдвое, сообщает «МИР 24» со ссылкой на Саудовское агентство новостей.

Ключевым элементом инновационной технологии стало применение вертикального земледелия – метода, при котором растения выращиваются в многоуровневых вертикальных системах. Исследователи также использовали гидропонику вместо традиционного грунта и внедрили технологии климат-контроля.

Результаты оказались впечатляющими: если в обычных условиях шафран цветет около трех недель, то с применением новой методики этот процесс занимает всего 10 дней.

Помимо ускорения цветения, разработанный метод отличается высокой экологической эффективностью – снижаются выбросы углекислого газа, оптимизируется использование воды и энергии, а урожайность с единицы площади существенно увеличивается. Вертикальное земледелие также позволяет более рационально использовать пространство.

Эксперты отмечают, что инновация может оказать значительное влияние на рынок шафрана, цена которого постоянно растет и, по прогнозам, к 2030 году увеличится вдвое. Высокая стоимость пряности обусловлена трудоемкостью производства: каждый цветок дает всего три рыльца, которые и становятся драгоценной пряностью.