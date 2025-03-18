Туркменистан и Узбекистан договорились о мерах по рациональному использованию вод Амударьи

Делегация Министерства водного хозяйства Узбекистана посетила Туркменистан с рабочим визитом для обсуждения актуальных вопросы взаимодействия в водной сфере, в частности эксплуатации и модернизации водохозяйственных объектов, проведения противопаводковых и берегоукрепительных работ на реке Амударья, рационального использования водных ресурсов.

Как сообщает ИА Dunyo, в городе Туркменабате в этой связи состоялась встреча руководителей и специалистов водохозяйственных ведомств Узбекистана и Туркменистана.

Участники встречи посетили объекты Туямуюнского гидроузла и на месте подробно обсудили совместные меры по обеспечению их эффективного функционирования.

По итогам переговоров были согласованы дальнейшие совместные шаги в направлении последовательного выполнения договоренностей, достигнутых по итогам четвертого заседания туркмено-узбекской совместной межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам.

Стороны договорились осуществлять тесное взаимодействие по проведению необходимых гидротехнических мероприятий, нацеленных на предотвращение потерь и рациональное использование стока реки Амударья.

Участники встречи также пришли к договоренности о проведении совместных научно-исследовательских работ на трансграничных водных объектах, обмене опытом по внедрению водосберегающих технологий и цифровизации учета водных ресурсов, а также сотрудничестве в подготовке кадров для водохозяйственной сферы, отмечает источник.