Товарооборот Туркменистана и Грузии в 2024 году составил более 80 млн долларов

Национальная статистическая служба Грузии (Geostat) опубликовала данные о торговом обороте между Грузией и Туркменистаном за 2024 год. Согласно отчету, объем импорта из Туркменистана в Грузию составил 58,09 миллиона долларов США, в то время как грузинский экспорт в Туркменистан достиг 22,9 миллиона долларов, сообщает Trend.

Основу туркменского экспорта в Грузию составили нефть и нефтепродукты на сумму 45,4 миллиона долларов. Кроме того, Грузия импортировала из Туркменистана нефтяной кокс и битум (4,8 миллиона долларов), строительные смеси на основе гипса (1,7 миллиона долларов), азотные удобрения (1,05 миллиона долларов) и грузовые автомобили (831 тысяча долларов).

В свою очередь, Грузия поставила в Туркменистан преимущественно продовольственные и медицинские товары. Так, экспорт мяса птицы и субпродуктов составил 11,4 миллиона долларов, ортопедических изделий и искусственных частей тела — 2,6 миллиона долларов, упакованных фармацевтических препаратов — 1,8 миллиона долларов. Также Туркменистан закупил в Грузии легковые автомобили на сумму 1,1 миллиона долларов и этиловый спирт с алкогольными напитками на 927,2 тысячи долларов.