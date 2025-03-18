Посол Эстонии посетил ИМО МИД Туркменистана

Сегодня чрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики в Туркменистане (с резиденцией в г.Астана) г-н Яапа Ора посетил Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

В ходе визита посол встретился с ректором института Г.Юсуповой. Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества Туркменистана и Эстонии, в том числе в области науки и образования.

Далее гость посетил музей Истории туркменской дипломатии, Клуб ЮНЕСКО «Культура мира» и выступил перед студентами вуза с лекцией на тему «Эстония в мире». Лекция была посвящена на политико-дипломатическим, социально-экономическим и культурно-гуманитарным сферам двусторонних отношений, а также посол рассказал об основных приоритетах туркмено-эстонских многосторонних отношений в рамках международных организаций.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и Эстонией были установлены в 2015 году. С тех пор сотрудничество между двумя странами развивается на основе принципов взаимного уважения, равноправия и взаимовыгодного партнёрства, сообщается на сайте ИМО МИД.