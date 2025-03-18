В Туркменистане стартовал приём документов на обучение в вузах Румынии

Сегодня в Ашхабаде, в Международном университете гуманитарных наук и развития стартовал приём документов в высшие учебные заведения Румынии.

Документы на обучение могут подавать граждане Туркменистана, имеющие общее среднее, среднее профессиональное и высшее профессиональное образование. Прием документов продлится до 27 марта, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Перечень документов, необходимых для поступления размещен на сайте Министерства образования Туркменистана, которое будет осуществлять отбор кандидатов на обучение в вузах Румынии в 2025/2026 учебном году.

Отборочное собеседование с абитуриентами, подавшими документы, пройдёт 1–2 апреля в Международном университете гуманитарных наук и развития по адресу: Ашхабад, улица 1958 (Андалиба), 169.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+993 12) 39-85-62, 39-85-25 и электронной почте: admissioniuhd@gmail.com

Ранее мы сообщали, что Туркменистан направит молодёжь на обучение в вузы Румынии.