В Туркменистане выбрали «Самую очаровательную девочку — 2025»

В Ашхабаде, в киноконцертном центре «Ватан» состоялся финальный этап государственного конкурса «Iň eýjejik gyzjagaz -2025» («Самая очаровательная девочка — 2025»).

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», по итогам конкурса Гран-при завоевала ученица 2-го класса средней школы №99 города Ашхабада Нургозель Бердиева.

Первое место заняла ученица 4-го класса специализированной школы №7 города Дашогуз Айназли Джепбарова.

Второе место разделили ученица 2-го класса специализированного учебно-воспитательного комплекса №1 города Аркадаг Гюльнар Гурбангулыева и Айгозель Мухаммедова из школы №29 Саятского этрапа Лебапского велаята.

Третье место заняли ученица 4-го класса средней школы №25 Тедженского этрапа Ахалского велаята Гюльназ Шамырадова, ученица 2-го класса специализированной на изучении иностранных языков школы №1 этрапа Туркменгала Марыйского велаята Мелек Эсенова и ученица 3-го класса специализированной на углубленном изучении иностранных языков средней школы №15 города Туркменбаши Балканского велаята Арзув Аманова.

Также наградили особо талантливых девочек в таких номинациях, как: «Обладательница бархатного голоса», «Девочка в лучших национальных украшениях», «Самая выразительная девочка», «Девочка-патриотка», «Самая артистичная девочка», «Девочка с мелодичным голосом» и «Девочка с чарующим голосом».

Победительницы конкурса получили почётные грамоты и ценные подарки. Организаторами мероприятия выступили Министерство образования Туркменистана и Центральный совет Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули.

Ранее мы сообщали, что отборочные туры конкурса с участием учениц 2-4 классов общеобразовательных школ проходят по всему Туркменистану.