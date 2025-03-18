В Ашхабаде стартовал международный показ моды

17 марта в Ашхабаде, в ресторане «Toý mekany», состоялось торжественное открытие международного показа моды, приуроченного к 17-летию Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ). Мероприятие проходит в рамках выставки членов СППТ и международного форума «Türkmenistanyň geljegine maýa goýumlar» («Инвестиции в будущее Туркменистана»).

В показе участвуют ведущие дизайнеры и модные дома из Туркменистана, Италии, Марокко, Омана, Франции и других стран. Среди участников — Дом моды Министерства текстильной промышленности Туркменистана, итальянский бренд «Maison Avaro Figlio», марокканский дизайнер Хинд Беррада, оманский бренд «Yoland Brand», а также известные туркменские дизайнеры.

Программа показа рассчитана на три дня и включает демонстрацию современных коллекций, сочетающих национальные мотивы с мировыми трендами.

Мероприятие будет проходить в ресторане «Toý mekany» (большой зал) по следующему расписанию:

17.03.2025 — с 16:30 до 18:00

18.03.2025 — с 16:00 до 18:00

19.03.2025 — с 16:00 до 18:00.