Более 100 иностранных делегаций посетили выставку СППТ-2025 в Ашхабаде
17 марта в торгово-промышленной палате Туркменистана открылась выставка СППТ-2025, которая продлится до 19 марта. Мероприятие привлекло внимание более 100 иностранных делегаций из России, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Азербайджана, Китая, Германии, Афганистана, Эстонии, Беларуси и Франции, прибывших в Ашхабад для участия в международном инвестиционном форуме «Инвестиции в будущее Туркменистан», который состоится 18 марта в столичном отеле «Йылдыз».
Среди иностранных компаний, посетивших выставку, такие известные участники как:
- Компания «Business community of Zhanaozen»
- «Липецк Торгово-промышленная палата»
- «Siemens Energy LLC»
- «Glanco Environmental Technologies Industry. And Tic. Inc»
- «Grow Group»
- «Ciflower Sahnghai Co., Ltd»
- «Kronen Gmbh»
- «SalamBilalMuradi»
- «Clemco Baltic OÜ»
- «Софт-Клуб»
- Торговая компания «Qazchi»
- «Bougues Turkmen»
Завтра, делегаты из разных стран мира получат возможность ознакомиться с инвестиционным потенциалом Туркменистана и представить свои предложения во время форума.