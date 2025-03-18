Более 100 иностранных делегаций посетили выставку СППТ-2025 в Ашхабаде

Более 100 иностранных делегаций посетили выставку СППТ-2025 в Ашхабаде

17 марта в торгово-промышленной палате Туркменистана открылась выставка СППТ-2025, которая продлится до 19 марта. Мероприятие привлекло внимание более 100 иностранных делегаций из России, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Азербайджана, Китая, Германии, Афганистана, Эстонии, Беларуси и Франции, прибывших в Ашхабад для участия в международном инвестиционном форуме «Инвестиции в будущее Туркменистан», который состоится 18 марта в столичном отеле «Йылдыз».

Среди иностранных компаний, посетивших выставку, такие известные участники как:

  • Компания «Business community of Zhanaozen»
  • «Липецк Торгово-промышленная палата»
  • «Siemens Energy LLC»
  • «Glanco Environmental Technologies Industry. And Tic. Inc»
  • «Grow Group»
  • «Ciflower Sahnghai Co., Ltd»
  • «Kronen Gmbh»
  • «SalamBilalMuradi»
  • «Clemco Baltic OÜ»
  • «Софт-Клуб»
  • Торговая компания «Qazchi»
  • «Bougues Turkmen»

Завтра, делегаты из разных стран мира получат возможность ознакомиться с инвестиционным потенциалом Туркменистана и представить свои предложения во время форума.