Более 100 иностранных делегаций посетили выставку СППТ-2025 в Ашхабаде

17 марта в торгово-промышленной палате Туркменистана открылась выставка СППТ-2025, которая продлится до 19 марта. Мероприятие привлекло внимание более 100 иностранных делегаций из России, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Азербайджана, Китая, Германии, Афганистана, Эстонии, Беларуси и Франции, прибывших в Ашхабад для участия в международном инвестиционном форуме «Инвестиции в будущее Туркменистан», который состоится 18 марта в столичном отеле «Йылдыз».

Среди иностранных компаний, посетивших выставку, такие известные участники как:

Компания «Business community of Zhanaozen»

«Липецк Торгово-промышленная палата»

«Siemens Energy LLC»

«Glanco Environmental Technologies Industry. And Tic. Inc»

«Grow Group»

«Ciflower Sahnghai Co., Ltd»

«Kronen Gmbh»

«SalamBilalMuradi»

«Clemco Baltic OÜ»

«Софт-Клуб»

Торговая компания «Qazchi»

«Bougues Turkmen»

Завтра, делегаты из разных стран мира получат возможность ознакомиться с инвестиционным потенциалом Туркменистана и представить свои предложения во время форума.