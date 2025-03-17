Mercedes-Benz представил первый полностью электрический седан CLA  

Mercedes-Benz представил новое поколение CLA, которое впервые стало стало полностью электрическим. Модель построена на платформе MMA и доступна в двух версиях: заднеприводной CLA250+ (268 л.с.) и полноприводной CLA350 4Matic (349 л.с.).

Электрическая архитектура на 800 вольт поддерживает зарядку мощностью до 320 кВт, а батарея ёмкостью 85 кВт·ч обеспечивает запас хода до 670 км (WLTP).

Полный привод реализован через передний электромотор (107 л.с.), который включается при необходимости.

Интерьер получил три дисплея и новую мультимедийную систему с Google и искусственным интеллектом, анализирующим эмоциональное состояние водителя. Панорамная стеклянная крыша защищает от ультрафиолета, а система brake-by-wire исключает механическую связь педали и тормозов.

Позже появится гибридная версия с 1,5-литровым турбомотором и электродвигателем (27 л.с.), работающим в городском режиме.

Электрический CLA поступит в продажу осенью 2025 года, гибрид — в 2026 году.





