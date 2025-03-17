Audi планирует сократить 9 тысяч рабочих мест к 2030 году

Компания Audi намерена сократить около 9 тысяч рабочих мест к 2030 году в рамках жесткой программы экономии. По данным журнала Focus, производственный совет выступает против этих мер.

Генеральный директор компании Гернот Делльнер намерен снизить расходы, чтобы повысить прибыльность компании. Сокращение затронет в том числе технический отдел.

Эти меры позволят концерну сэкономить более 1 млрд евро, а расходы на материалы должны уменьшиться на 8 млрд.

Кроме того, Audi планирует снизить тарифные ставки, отменить надбавки и передать на аутсорсинг некоторые сферы, включая питание и техническое обслуживание.

Автопроизводитель сталкивается с давлением на фоне задержек запусков и снижения продаж. В прошлом году объем продаж по группе снизился почти на 12%. В Германии падение составило 21,3%, в Северной Америке – 12,7%, в Китае – 10,9%. На крупнейшем мировом рынке Audi реализовала около 650 тысяч автомобилей – на 80 тысяч меньше, чем годом ранее.

Запланированные сокращения вызывают недовольство в совете директоров. В Audi заявили, что компания «станет более компактной, эффективной и гибкой», что потребует снижения затрат на персонал.