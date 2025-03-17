AirPods станут толмачом: Наушники получат функцию перевода в реальном времени

Компания Apple планирует добавить в наушники AirPods функцию, которая сможет переводить слова собеседника на другой язык в реальном времени, сообщает Bloomberg.

Журналист агентства Марк Гурман сообщает со ссылкой на источники, что функцию представят в рамках обновления программного обеспечения AirPods позднее в 2025 году. Она будет связана с выходом iOS 19 – обновленной версии операционной системы для iPhone.

По данным журналиста, новая функция даст пользователям AirPods возможность общаться, как персонажи сериала «Звездный путь»: если человек, говорящий по-английски, услышит испанскую речь, айфон переведет ее и передаст на наушники пользователя на английском. В то же время слова человека, говорящего по-английски, будут переведены на испанский.

В компании Apple отказались от комментариев.

Как отмечает Bloomberg, новая функция AirPods — это часть масштабной модернизации программного обеспечения Apple, запланированной на текущий год. Ранее агентство сообщило, что Apple собирается радикально изменить интерфейс iPhone, iPad и Mac, поменяв внешний вид операционных систем.

Конкуренты Apple уже выпускают наушники с функцией перевода. Похожая функция уже имеется в наушниках Google Pixel Buds.