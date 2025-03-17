В Японии напечатают на 3D-принтере железнодорожную станцию

В Японии началось строительство первой в мире 3D-печатной железнодорожной станции. Проект реализует компания West Japan Railway совместно с Serendix Inc., специализирующейся на 3D-печати зданий, сообщает The Japan News.

Новая станция Хацусима появится на линии Кисей в префектуре Вакаяма.

Здание остановочного пункта будет одноэтажным, его размеры составят 6,3 метра в длину, 2,1 метра в ширину и 2,6 метра в высоту. Станция площадью около 10 квадратных метров будет изготовлена из бетона.

Строительство пройдет в два этапа. Сначала детали напечатают на заводе Serendix Inc. в префектуре Хего, затем их доставят на место и соберут с помощью крана. Монтаж планируется в ночь с 25 на 26 марта, после завершения движения поездов. Это займет около шести часов.

Проект позволит оценить устойчивость 3D-печатных конструкций к соленому морскому воздуху, изучить стоимость строительства и обслуживания.