В Государственном музее Туркменистана открылась выставка, посвященная Новрузу

В Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана развёрнута тематическая выставка под названием «Движение нового дня», посвященная празднику Новруз.

В экспозиции представлены произведения художников и ювелиров, демонстрируются национальные костюмы с великолепной вышивкой, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Внимание посетителей также привлекают изделия ремесленников, в числе которых музыкальные инструменты дутар и гиджак, а также различные предметы домашнего обихода.

Гармонично дополняют выставку атрибуты праздника проросшая пшеница, национальные угощения пишме и семени.

Ковры-панно с изображением природы родной земли также украшают экспозицию, отмечает источник.