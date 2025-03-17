Выставка работ туркменских художников в Ашхабаде воспевает весну

В Ашхабаде, в Выставочном центре изобразительных искусств открылась выставка художественных работ, посвящённых приходу знакового времени года – весне, когда природа пробуждается от зимнего сна, и с новой силой оживает всё вокруг.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в экспозиции представлены работы таких художников, как Айбиби Аманклычева, Гозель Кутыева, Нурана Сейтдарова, Рустем Хаитмурадов, Айна Мередова, Гульджан Шохратгельдыева, Гульназ Розыкулова и другие.

Встречают посетителей два барельефа, созданных художником Александром Каширским.

Один из них — из алюминия — посвящен туркменской певице Медениет Шахбердыевой. Барельеф из дерева изображает итальянского композитора Джузеппе Верди. Барельефы созданы автором в честь объявления 2025 года Международным годом мира, отмечает источник.