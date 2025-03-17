Вице-президент Благотворительного фонда и глава ЮНИСЕФ в Туркменистане обсудили сотрудничество

В городе Аркадаг состоялась встреча вице-президента по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой с главой Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Джалпой Ратной. Стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления взаимодействия, сообщает TDH.

На встрече отмечалось, что совместная работа уже приносит положительные результаты, а существующий потенциал для расширения сотрудничества в различных сферах значителен. Представитель ЮНИСЕФ подчеркнула, что для неё большая честь встретиться с руководителями Фонда, получившего высокое признание не только в регионе, но и во всем мире.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам гармоничного развития детей в Туркменистане. Стороны обсудили Национальную стратегию на 2021–2025 годы «Здоровая мать – здоровый ребёнок – здоровое будущее».

Джалпа Ратна отметила образцовую гуманитарную деятельность Фонда под руководством Национального Лидера туркменского народа и напомнила о недавнем подписании двусторонних документов между ЮНИСЕФ и рядом министерств, ведомств и общественных организаций Туркменистана.

В ходе встречи также сообщалось, что Благотворительному фонду имени Гурбангулы Бердымухамедова исполнилось четыре года. За это время Фонд оказал помощь детям, пострадавшим от стихийных бедствий в различных странах, а также обеспечил лечение многим нуждающимся детям в Туркменистане.

Вице-президент Фонда пригласила руководителей и сотрудников Представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане принять участие в предстоящих торжествах по случаю четвёртой годовщины организации, запланированных на 29 марта.