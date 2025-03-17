Брифинг, посвящённый 30-летию нейтралитета Туркменистана состоялся в Стамбуле

Генеральное консульство Туркменистана в Турецкой Республике организовало брифинг, посвященный Международному году мира и доверия, а также предстоящему 30-летнему юбилею постоянного нейтралитета Туркменистана. Мероприятие собрало представителей академических кругов и студентов из стран Центральной Азии, сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе брифинга Генеральный консул Туркменистана в Стамбуле М. Овезов акцентировал внимание на значимости международных инициатив, выдвигаемых Туркменистаном, и подчеркнул важность мероприятий, приуроченных к Международному году мира и доверия.

Участникам была представлена информация об особой символичности 2025 года, который ознаменуется 30-летием со дня обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета и 80-летием образования Организации Объединённых Наций.

В мероприятии приняли участие руководители Университета Бахчешехир, представители Клуба «Тюркский мир» высших учебных заведений Стамбула, студенты из Туркменистана, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, а также корреспонденты местных СМИ.

В рамках брифинга также состоялась презентация книги Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Hakyda göwheri».