Более 800 школьников приняли участие в государственном этапе конкурса «Золотые таланты Золотого века»

В Туркменистане завершился государственный этап интеллектуального конкурса «Золотые таланты Золотого века» («Altyn asyryň altyn zehinleri»), в котором приняли участие 811 учащихся 11-12 классов. Соревнования проходили на базе ведущих высших учебных заведений страны по восьми образовательным дисциплинам, среди которых математика, физика, химия, биология, история и иностранные языки. Об этом говорится в сообщении министерства образования Туркменистана.

Как отмечают организаторы, конкурс является частью государственной программы по развитию образования и выявлению талантливой молодежи. В государственном этапе участвовали победители региональных туров из Ашхабада, города Аркадаг и всех велаятов страны, а также обладатели дипломов 1-й и 2-й степени прошлогоднего конкурса.

Наибольшее количество участников – 276 человек – было зарегистрировано в дисциплинах естественнонаучного профиля, проходивших в Инженерно-технологическом университете Туркменистана имени Огуз хана. Состязания по математике и информатике в Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди привлекли 184 участника.

Для справедливой оценки конкурсных работ были сформированы экспертные жюри, в состав которых вошли профессора, преподаватели и студенты высших учебных заведений страны. Результаты конкурса были объявлены 13 марта, когда компетентное жюри определило победителей.

Со списком победителей и призеров можно конкурса можно ознакомиться на сайте министерства образования Туркменистана.