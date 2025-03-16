Сердар Бердымухамедов одобрил создание туркмено-кыргызской комиссии по транспорту и логистике

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов одобрил предложение о создании Совместной туркмено-кыргызской комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики. Решение было принято на очередном заседании Кабинета Министров, проведённом главой государства по цифровой системе, сообщает TDH.

В ходе заседания Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М. Чакыев представил доклад о мерах по развитию взаимодействия в сфере логистики между Туркменистаном и Кыргызской Республикой. По его словам, создание комиссии будет способствовать дальнейшей активизации международных транспортных и транзитных коридоров по ряду направлений.

Президент Сердар Бердымухамедов, заслушав отчёт, подчеркнул, что Туркменистан придаёт большое значение наращиванию транспортно-логистического сотрудничества с Кыргызской Республикой. Глава государства утвердил состав комиссии с туркменской стороны и поручил руководителю Агентства провести необходимую работу по её формированию.