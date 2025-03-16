Международный инвестфорум соберет представителей более 20 стран в Ашхабаде

18 марта в гостинице «Йылдыз» в Ашхабаде состоится масштабный международный инвестиционный форум IFT-2025, посвященный привлечению инвестиций в частный сектор Туркменистана. Мероприятие объединит представителей более 20 стран, включая известных инвесторов, предпринимателей, финансовые учреждения и государственные структуры, сообщает TDH.

Форум проводится в рамках выставки и конференции, приуроченных к 17-летию Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Он станет важной площадкой для обсуждения инвестиционных возможностей частного сектора страны, обмена опытом и развития партнерских отношений между государственным и частным секторами.

Среди стран-участниц – Россия, Таджикистан, Кыргызстан, Пакистан, Франция, Турция, Германия, Казахстан, Китай, Великобритания, Эстония, США, Азербайджан, Украина, Афганистан, Нидерланды, Беларусь и Саудовская Аравия. Также в работе форума примут участие представители международных организаций, финансовых институтов и известных информационных служб.

Участникам мероприятия представят приоритетные проекты в области промышленности, транспорта, сельского хозяйства и информационных технологий. Они смогут изучить меры поддержки частного предпринимательства в Туркменистане, наладить контакты с инвесторами и принять участие в экспертных обсуждениях о лучших практиках ведения бизнеса в регионе. Представители туркменского бизнеса также презентуют свои проекты потенциальным инвесторам и партнерам.